Tagebau Ausstellung in Torgau erinnert an weggebaggerte Orte im Kohlerevier

Sie sind dreckig und verwandeln ehemals blühende Orte in Mondlandschaften: Braunkohletagebaue. In Sachsen haben sie an verschiedenen Stellen ihre Spuren hinterlassen. Gleichzeitig gibt es jedoch Spuren, die keiner mehr sieht. Denn vielen Menschen haben die Tagebaue ihre Heimat genommen. Daran erinnert ab sofort eine Ausstellung in Schloss Hartenfels in Torgau. Zur Eröffnung war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer vor Ort. Der hat einen persönlichen Bezug zu dem Thema.