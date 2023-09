Vermisstensuche Rettung nach vier Tagen: Pilzsammler stürzt über eigenen Korb

Nachdem ein 69 Jahre alter Pilzsammler aus Torgau in einem umfangreichen Rettungseinsatz mit mehreren Spürhunden lebend in einem Wald nahe der Dübener Heide gefunden worden war, hat MDR SACHSEN mit der Tochter des Rentners gesprochen. Vicky Hohl-Brade schildert, warum ihr Vater so lange hilflos im Wald lag und die Vermisstensuche erst Tage nach seinem Verschwinden gestartet war.