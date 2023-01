Der Abriss-Bagger im Freibad Elberitz steht still. Es ist wieder Pause auf der Baustelle, notiert Karsten Herrmann auf dem Blog der Bürgerinitiative "Schwimmen in Delitzsch". Auf Facebook dokumentiert er die Baufortschritte. "Es hieß am 15. Dezember sollte eigentlich Start sein mit dem ersten Spatenstich. Und jetzt heißt es, die Firma braucht locker bis Ende Januar, erst einmal für den Abriss."