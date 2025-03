Beim Anlegen eines Lebensmittelvorrats in einer Mietwohnung gibt es mehrere Sachen zu beachten. Dazu gehören: Stauraum in der Wohnung finden, auf die Haltbarkeit der Lebensmittel achten und eine luftdicke Verpackung wählen. Außerdem sollten die Lebensmittel an einem kühlen und trockenen Ort lagern.



Ob sich dafür der Keller eigene, hänge vom Einzelfall ab. "Gerade beim Thema Trockenheit wird es in manchem Keller schwierig", so Dieckmann im Gespräch mit MDR SACHSEN. Auch Balkon oder Fensterbank seien keine guten Lösungen, weil dort die Temperaturen schwanken.