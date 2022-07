Wegen des Verdachtes einer Amoktat haben Beamte des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) ein Kleingartengrundstück in Delitzsch durchsucht. Wie das Sächsische Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte, fand die Razzia bereits am 28. Juni statt.