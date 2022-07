Die Feuerwehr in Brandenburg erwägt aktuell die Evakuierung einer weiteren Ortschaft. Vermutlich müsse Lönnewitz im Laufe des Tages geräumt werden, sagte Kreisbrandmeister Steffen Ludewig am Dienstagmorgen. "Die Lage ist immer noch ernst. Wir haben immer noch Brandherde." Rund 350 Feuerwehrleute seien nach wie vor im Einsatz in Brandenburg. Verstärkung aus Sachsen-Anhalt sei angefordert. Sieben Feuerwehrleute seien verletzt worden, vier von ihnen kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Bereits am Montag mussten Einwohner von Kölsa, Kölsa-Siedlung und Rehberg ihre Häuser verlassen. Die Orte gehören zur Gemeinde Falkenberg. Rund 300 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Ludewig. Sie verbrachten die Nacht zum Teil in einer Notunterkunft im Haus des Gastes in Falkenberg. Die drei Ortschaften sollen wahrscheinlich am Dienstagabend um 19 Uhr wieder freigegeben werden. Bereits vor einer Woche hatte ein Windpark nahe Falkenberg/Elster etwa ein Hektar Wald in Flammen gestanden.