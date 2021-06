Brand im Munitionsgebiet Bundespolizei hilft beim Löschen in Nordsachsen

Wenn ganze Waldstücke in Brand stehen, ist schnelles und entschlossenes Handeln gefragt. Feuerwehrleute müssen in solchen Situation das abrufen, was sie jahrelang gelernt und eingeübt haben. Jeder Handgriff muss sitzen. Allerdings stoßen auch die besten Kameraden manchmal an ihre Grenzen. Ein mit Munition verseuchter Wald in Nordsachsen hat Feuerwehrleute jetzt gehindert, den brennenden Wald zu betreten. Stattdessen musste ein Löschhubschrauber der Bundeswehr angefordert werden.