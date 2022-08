Großeinsatz Erste Schadenbilanz bei Waldbrand in Nordsachsen

Hauptinhalt

Auch durch den Regen in den letzten Tagen konnte der verheerende Waldbrand an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze unter Kontrolle gebracht werden. Doch die Einsatzkräfte müssen noch Brandwache halten und Glutnester löschen. So langsam werden Schaden und Kosten des Großfeuers auf sächsischer Seite sichtbar.