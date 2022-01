Die 85 Mitarbeitenden des Werks in Eilenburg kämpfen schon länger um eine Lohnangleichung an die Gehälter der Kolleginnen und Kollegen in Bayern. Am Dienstag gab es bereits einen Warnstreik. "Wir fordern für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn und eine Angleichung beim Weihnachtsgeld, um so die Lohnlücke zwischen den Kollegen in Bayern zu schließen", sagte Gewerkschaftssprecher Christian Ullmann. 31 Jahre nach der Wende sei ein Lohnunterschied für die gleiche Arbeit nicht mehr zeitgemäß. Die Mitarbeitenden in Eilenburg verdienen rund 280 Euro weniger im Monat, als die Beschäftigten in Bayern.