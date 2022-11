In Eilenburg sollen auch Familien mit kleinem Einkommen den Weihnachtsmarkt besuchen können. Wie die Stadt mitteilte, werden dazu Wertmarken ausgegeben, die über den Eilenburger Kinderfonds finanziert werden. Mit den Wertmarken im Wert von 30 Euro pro Kind können Familien den Weihnachtsmarkt vom 9. bis 11. Dezember und den Tierpark am 23. und 24. Dezember besuchen. Die Coupons werden nur am Nikolaustag, am 6. Dezember, im Rathaus gegen Vorlage eines Nachweises wie Wohngeldbescheid oder Hartz IV ausgegeben.