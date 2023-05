Nordsachsen Anwohnerin filmt Wölfe auf der Jagd in ihrem Garten bei Wiedemar

Eigentlich beobachtet Heidi Müller mit ihrer Wildkamera Katzen, Marder, Rehe oder auch mal einen Dachs. Doch eine Szene hat die Frau aus dem nordsächsischen Zaasch bei Wiedemar aufschrecken lassen. "Da kann man sehen, dass ein Wolf in Lauerposition ist und der andere hetzt ein Reh durch den Garten." Das Reh wurde offensichtlich erfolgreich in die Enge getrieben. Am nächsten Tag findet die Frau seine Überreste vor ihrem Grundstück.