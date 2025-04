Bildrechte: Frank Rensing

Wolfssichtung Am hellichten Tag: Wolf spaziert seelenruhig in der Nähe von Häusern bei Großtreben

12. April 2025, 16:27 Uhr

Mal tippelt er mit hängender Zunge und leicht geöffnetem Maul, ein paar Schritte rennt er und an einer Stelle im Video bleibt der Wolf plötzlich stehen, guckt in Richtung Kamera, hebt leicht den Schwanz an und macht dann sein großes Geschäft inmitten eines Feldes. Das beobachtete ein Landwirt vor ein paar Tagen im Landkreis Nordsachsen in der Gemeinde Beilrode.