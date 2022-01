Mörtitz Wölfe töten fünf Hirsche in Nordsachsen

Bei einem Wolfsangriff in Mörtitz bei Doberschütz wurden am Wochenende in einem Privat-Gehege fünf tote Hirsche entdeckt. Vier Damwildkälber sind verschwunden. Nur der männliche Hirsch überlebte. Erste Untersuchungen durch einen Wolfsexperten hätten den Verdacht erhärtet, sagt der Gehegebetreiber. Bislang waren in und um Mörtitz noch keine Wölfe gesichtet worden.