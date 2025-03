Zwei Hunde haben am Sonntag im Torgauer Ortsteil Kunzwerda an den Elbwiesen zwei mit Rasierklingen gespickte Leberwurstköder gefressen. Wie die Polizei mitteilte, hat eine Frau, die am Sonntagnachmittag auf der Elbwiese hinter dem Elbdamm im Ortsteil Kunzwerda mit ihrem Hund unterwegs war, beobachtet, wie ihr Vierbeiner etwas gefressen hat.