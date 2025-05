Zerstörung erwünscht - in den Wuträumen am Flughafen Leipzig/Halle

Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

19. Mai 2025, 09:47 Uhr

Ärger mit dem Partner? Das Computerprogramm ist zum x-ten Mal abgestürzt? Mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden? Es gibt ab und zu gute Gründe, warum man aus der Haut fahren möchte. In solchen Momenten seiner Wut, seinem Frust freien Lauf zu lassen und einfach mal was zu zerstören - ein Traum. Am Flughafen Leipzig/Halle ist das möglich - in den ersten Wuträumen Sachsens. Barbara Brähler hat es ausprobiert.