Bei der Geburt der kleinen Äffchen ist nach Angaben von Tierparkleiterin Otto alles reibungsfrei abgelaufen. Das sei aber nicht selbstverständlich, sagt sie. Erna sei vor sechs Jahren nur wenige Wochen nach ihrer Geburt an einer schweren Krankheit erkrankt. "Die Ursache war anscheinend eine Mangelerscheinung während der Geburt", sagt Otto. Die nun frisch gebackene Affenmutter habe damals stark geschwächt überlebt, ihr Bruder jedoch nicht.

Seit 2016 bewohnen die Lisztaffen den Eilenburger Tierpark. Erna und Erwin trafen das erste Mal 2017 zusammen. Das Affenmännchen habe Affendame Erna von Beginn an als Partnerin akzeptiert, erklärt Otto. Doch mit dem zottigen Nachwuchs wollte es erst nicht klappen, was wohl auch an der Krankheit von Erna gelegen habe. Vor drei Jahren kam es dann zu einem ersten überraschenden Zwillingsnachwuchs.