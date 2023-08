Döllnitzbahn Prozess gegen Traktorfahrer nach Kollision mit Dampflok bei Mügeln

Am Amtsgericht in Torgau beginnt am Donnerstag der Prozess gegen den Fahrer eines Traktors, der vor knapp einem Jahr mit einer nachgebauten historischen Dampflokomotive zusammengestoßen war. Der damals 32-Jährige, der auf seinem Anhänger Silofutter geladen hatte, war links von der Straße abgebogen. Dabei hatte er mutmaßlich den Bahnübergang nicht ausreichend beachtet, sodass es zu dem Unfall mit der Kleinbahn kam.