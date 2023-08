Ein 33 Jahre alter Mann muss sich vor dem Amtsgericht in Torgau seit Donnerstag für ein schweres Zugunglück vor einem Jahr verantworten. Die Vorwürfe: gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr und fahrlässige Körperverletzung.Er war bei Mügeln im Kreis Nordsachsen mit seinem Traktor vor knapp einem Jahr mit einer nachgebauten historischen Dampflokomotive zusammengestoßen . Der Traktor-Fahrer, der auf seinem Anhänger Silofutter geladen hatte, war links von der Straße abgebogen. Dabei hatte er mutmaßlich den Bahnübergang nicht ausreichend beachtet, sodass es zu dem Unfall mit der Kleinbahn kam. Die Lokomotive, ein Gepäckwagen sowie ein Personenwagen entgleisten. Der Lokführer und ein Zugbegleiter wurden schwer, acht weitere Fahrgäste leicht verletzt. Der Sachschaden belif sich auf 1,1 Millionen Euro.

Im Gerichtssaal zeigte sich der Angeklagte betroffen von dem Unfall. Er kämpfte mit den Tränen. Die Schilderungen des jungen Mannes im Zeugenstand setzen ihm spürbar zu, berichtete ein MDR SACHSEN-Reporter. Acht Trümmerbrüche hat der heute 17 Jahre alte Praktikant der Döllnitzbahn bei dem Unfall erlitten. Wirklich erinnern könne er sich nicht an das Unglück, sagte er. Bis heute sei er traumatisiert, kämpfe mit Lähmungen und Konzentrationsschwächen. Seinen Traumberuf, Lokführer, kann er nach eigenen Angaben nicht mehr erlernen. Jetzt wolle er Busfahrer werden.

Nach der Befragung durch die Richterin und die Anwälte wendet sich der Angeklagte persönlich an den Zeugen. Er wolle sich entschuldigen, es tue ihm leid und er hoffe, dass alles wieder in Ordnung kommen werde. Das Bedauern, die Anteilnahme, der Angeklagte wirken auf die Prozessbeobachter ehrlich und betroffen. Der zweite Zeuge, der am Donnerstag gehört wurde, mache dem Lokführer keine Vorwürfe, sagte er. Doch die Anklage steht.