Der Prozess zwischen dem Logistikunternehmen DHL und Klimaaktivistinnen und -aktivisten geht am Landgericht Leipzig am Dienstag ab 9 Uhr weiter, nachdem sich die betroffenen Parteien bereits im Juni am Landgericht Halle getroffen hatten – damals war nur eine Aktivistin angeklagt worden. Es geht darum, dass 54 Aktivistinnen und Aktivisten der Klimabewegung "CancelLEJ" am späten Abend des 9. Juli 2021 eine Zufahrt zum Flughafen-Logistikzentrum von DHL mit einer Sitzblockade unpassierbar gemacht haben sollen.