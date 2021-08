Das Geschäft sei lukrativ und deshalb die Bekämpfung so schwierig. "Deshalb werden diese Lücken sobald die Polizei da irgendwo einer Truppe habhaft geworden ist sehr schnell wieder geschlossen, weil es einfach den großen Markt dafür gibt, der immer wieder neue Produkte will und da finden sich dann auch immer wieder Personen, die bereit sind das zu verkaufen", sagt Martin.

In den aktuellen Kriminalstatistiken der Länder, die sich auf das Jahr 2020 beziehen, verzeichnet Mitteldeutschland einen Anstieg an Rauschgiftdelikten. In Sachsen und Thüringen um jeweils rund neun Prozent, in Sachsen-Anhalt um drei Prozent. Die meisten Tatverdächtigen sind dabei Deutsche: neun von zehn in Thüringen und acht von zehn in Sachsen.