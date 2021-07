Im Ländervergleich gibt es große Unterschiede: Neben Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es auch in fünf westlichen Bundesländern keine schulrechtlichen Regelungen für den Umgang mit Dyskalkulie. Kinder, Eltern und Lehrkräfte müssen improvisieren. In weiteren sieben Bundesländern gibt es einzelne schulrechtliche Regelungen, jedoch oft nur für Grundschulkinder.

In Sachsen hatten sich 2018 mehrere Elternräte zusammengetan und eine Petition gestartet, in der sie von der Staatsregierung mehr Unterstützung für Kinder mit Rechenschwäche fordern. Doch warum behandelt der Freistaat die Schülerinnen und Schüler mit Dyskalkulie nicht genauso wie jene mit LRS?

"Bei Schwierigkeiten im Erlernen des Rechnens ist die Forschungslage sehr widersprüchlich. Und wir sagen nicht, dass es keine SchülerInnen gibt, die Schwierigkeiten haben", erklärt Richard Neun, Referatsleiter für Grund- und Förderschulen im Sächsischen Kultusministerium. Doch es müsse mit einem konsequenten und guten Mathematikunterricht angesetzt werden, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. "Es kommt uns nicht darauf an, irgendeinen Status zu diagnostizieren, sondern in der Diagnostik festzustellen, wo ist das Kind, um darauf aufbauend die geeignete Förderung für dieses Kind zu etablieren.”

Doch an Luccas Schule in Leipzig – so wie auch an vielen anderen Schulen in Sachsen – gibt es keine Möglichkeit einer gezielten Dyskalkulie-Förderung und auch keine rechtliche Gleichstellung mit der Lese-Rechtschreib-Schwäche.