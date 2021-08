Bei einer Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße in Leipzig ist am Freitagmorgen ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 36 Jahren konnten wenig später vorläufig festgenommen werden und befinden sich in Polizeigewahrsam.