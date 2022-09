Der Gasimporteur VNG will wegen der stark gestiegenen Energiepreise beim Bundeswirtschaftsministerium finanzielle Hilfen beantragen. Die Maßnahmen sollen die erheblichen Verluste auffangen und so eine Fortführung der Geschäftstätigkeiten ermöglichen, teilte die Tochter des Versorgers EnBW am Freitag mit.



Im Jahr 2021 setzte die Verbundnetz-Gas AG noch 18,5 Milliarden Euro um, doppelt so viel wie 2020. Durch die Abhängigkeit von russischem Erdgas, das nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine einem Embargo unterliegt, ist das Unternehmen nun in finanzieller Bedrängnis.