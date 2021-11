Geschäftsführer Henning Weize ließ in einer Presserklärung mitteilen, man verstehe "selbstverständlich den Unmut unserer Fahrgäste, hoffen jedoch auf Verständnis für diese Maßnahme". In den vergangenen Wochen habe die MRB versucht, durch den Einsatz von Verwaltungs- und Leihpersonalen den außergewöhnlich hohen Krankenstand zu kompensieren. "Leider ist nicht nur unser Unternehmen von einer Krankheitswelle betroffen, so dass ausfallende Schichten nicht vollständig ersetzt werden können", so Weize.



Auch andere Verkehrsunternehmen hatten in der Vergangenheit mit Personalengpässen zu kämpfen und mussten zeitweise Busse einsetzen oder Fahrten ausfallen lassen.