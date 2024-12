Zwei Brände in nicht einmal einem Monat: erst am 5. November in den späten Abendstunden und dann kurz vor Mitternacht am 2. Dezember. In beiden Fällen loderten Flammen in Kellerboxen, wenn auch in verschiedenen Hauseingängen. Die rund 1.000 Bewohner des als "Lange Lene" bekannten 330 Meter langen Wohnblocks in Leipzig haben Angst, dass es bald irgendwo wieder brennt. Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um die Brandursachen aufzuklären.