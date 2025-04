"An dem Tag selbst ist es uns gar nicht aufgefallen. Das kam erst viel später, als wir die Abverkäufe gecheckt haben", erinnerte sich Madeleine Steinert gegenüber Kripo live. Sie ist Geschäftsführerin des Design- und Handwerkskunstladens "Vielfach", der am 2. Oktober von dem Quartett heimgesucht wurde.

Bei der Auswertung der Bilder der Überwachungskamera konnte sie sehen, wie die Diebesbande vorgegangen war. "Vier Leute kommen ungefähr gleichzeitig in den Laden rein, verteilen sich dann aber doch relativ schnell", sagt sie. Der 2. Oktober war ein Montag vor dem Feiertag. Viele hatten frei, so sei in dem Geschäft auch viel losgewesen. "Zwei gehen direkt nach oben, in Richtung Schmuck, die anderen beiden bleiben unten und greifen da schon innerhalb der ersten Minute die ersten Dinge", beschreibt sie die Aufnahmen.

Noch am selben Tag traf es den Ticket- und Geschenkeladen "Culton". Auch dort hätten sich die vier im Geschäft aufgeteilt. "Dieser Junge war bei mir am Ladentisch und hat mich abgelenkt. Das weiß ich mittlerweile", sagt Inhaberin Ines Wangemann. "Das kriegt man eben erst hinterher mit, wenn was geklaut wurde". Auch auf Bildern einer Überwachungskamera war der diebische Rundgang der vier Personen nur wenig später im "Lipsi Klub" am Leipziger Markt zu sehen. Wie sich herausstellte, waren sie dort sogar nicht zum ersten Mal am Werk gewesen.