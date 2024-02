Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die zwischenzeitliche Einlagerung der Umzugskartons wurde nötig, weil die neue Wohnung in Leipzig noch nicht bezugsfähig war. Bemerkt und gemeldet wurde der Einbruch am 30. September. Einbruchsspuren an Fenstern und Türen konnten laut Polizeiangaben nicht festgestellt werden. "Aufgrund des Tatzeitraums von fast vier Monaten war die Spurenlage vor Ort schlecht", erklärt Josephine Sader von der Polizeidirektion Leipzig. Bislang sei unklar, wie die Diebe in das Haus gelangt sind. Die Ermittlungen dazu dauerten noch an.