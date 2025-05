Die Polizei sucht mithilfe von Kripo live nach Hinweisen, um zu klären, wie sich ein Feuer in der Kleingartenanlage "Leipzig-Sellerhausen e.V." in der Nacht zum 6. April über fünf Parzellen hinweg ausbreiten konnte. 01:30 Uhr hatten Anwohner den Brand bei der Rettungsstelle gemeldet. Fünf Stunden später hatte die Feuerwehr ihn gelöscht. Der Brandherd lag mitten in der Anlage und war schwer zugänglich. 350 Meter Schlauchleitungen mussten verlegt werden.