Rund 20 Kilometer westlich von Leipzig steht die Raffinerie Leuna, bei deren Betrieb auch Abwärme entsteht. In der neuen Leitung soll die Abwärme der Raffinerie nach Leipzig ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Der Sprecher der Stadtwerke Leipzig, Frank Viereckl, erläutert: "Sogenannte unvermeidbare industrielle Abwärme wird im Moment nicht genutzt. Die wird einfach in die Luft gejagt." Und die wolle man nutzen. "Ungefähr 38 Prozent des Leipziger Wärmebedarfs können wir so einsammeln. Und die unvermeidbare industrielle Abwärme gilt als CO2-neutral, weil das der Gesetzgeber so festgelegt hat."