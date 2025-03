Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Osten ist ein 28 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei an diesem Montagmorgen mitteilte, war der Tote der Mieter der Brandwohnung. Zudem seien 24 Bewohner verletzt worden, davon mussten den Angaben nach vier von ihnen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war am Morgen aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Eckhauses in Neustadt-Neuschönfeld ausgebrochen.