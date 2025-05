In Leipzig sind im Stadtteil Lützschena-Stahmeln in der vergangenen Woche 25 Kilogramm Ammoniumsulfid ausgegetreten. Das sagte ein Sprecher der Stadt Leipzig MDR SACHSEN. Der Austritt sei bei Verladearbeiten auf dem Betriebsgelände einer Spedition passiert. Die Flüssigkeit sei verdampft. Dabei seien Ammoniak- und Schwefelwasserstoffdämpfe gebildet worden. Aufgrund der Brandgefahr der Dämpfe wurde in der Halle demnach für die Bergungsmaßnahmen ein Wasserlüfter eingesetzt.