Der Auensee in Leipzig ist seit Donnerstag von einem massiven Fischsterben betroffen. Hunderte Fische, darunter Hechte, Karpfen und Aale, liegen am Uferbereich oder treiben an der Wasseroberfläche. Darüber hatte zuerst die "Leipziger Volkszeitung" berichtet. Matthias Kopp vom Leipziger Anglerverband sagte im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Wir haben am Freitag etwa 1.000 Kilo Fisch abgesammelt." Am Montag hat der örtlich zuständige Anglerverein eine weitere Tonne verendeter Fische geborgen.