Lärmschutz Gutachten rät von Flughafen-Ausbau Leipzig/Halle ab

An Flughäfen ist es üblich, dass Start- und Landeentgelte erhoben werden. Sie sind abhängig von der jeweiligen Lärmzertifizierung des Flugzeugtyps. Das bedeutet, für moderne leisere Flugzeuge wird eine geringere Gebühr fällig als für ältere lautere Maschinen. Fluggesellschaften sollen so dazu gebracht werden, lärmärmere Maschinen einzusetzen.



Der Betreiber des Flughafens Leipzig/Halle schreibt auf seiner Website: "Die lärmemissionsabhängige Staffelung der Entgelte ist ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen zur Reduktion des Fluglärms am Flughafen Leipzig/Halle." Sowohl die Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag als auch Bürgerinitiativen halten die Gebühren in Leipzig für deutlich zu niedrig. Laut der Bürgerinitiative "Gegen den Fluglärm" werden beispielsweise für die Antonow AN-124 in Leipzig für Start oder Landung Entgelte in Höhe von 6.000 Euro fällig - egal ob am Tag oder in der Nacht. "Am Flughafen Frankfurt/Main müssen die Airlines 25.000 Euro pro Start und Landung zahlen - tagsüber. Und wenn sie in der Nachtkernzeit zwischen 0 und 5 Uhr starten, bezahlen sie in Frankfurt 98.000 Euro."