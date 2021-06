Doch mehr Flugzeuge bedeuten auch mehr Lärm. Das räumt auch Wirtschaftsminister Martin Dulig ein: "Nur ist auch klar, dass mit Ausbau und Betrieb von Flughäfen, gerade auch bei internationalen Drehkreuzen, immer auch die Betroffenheit von Anwohnerinnen und Anwohnern wächst und das bezieht sich vor allem auf das ganze große Thema Fluglärm." In Sachsen soll deswegen ab September ein neuer Fluglärmschutzbeauftragter vermitteln. Aber reicht das oder gibt es schlicht grundsätzliche Mängel beim laufenden Verfahren?



Kommunen, Umweltverbände und Bürgerinitiativen jedenfalls äußern erhebliche Kritik am Planfeststellungsverfahren bzw. Planänderungsverfahren. Insbesondere beim Thema Lärm seien die Unterlagen der Mitteldeutschen Flughafen AG nicht ausreichend. Auf Anfrage von MDR AKTUELL weist Konzernpressesprecher Uwe Schuhart diese Kritik zurück. Alle geforderten Unterlagen seien eingereicht. Auch der Lärmschutz habe eine Rolle gespielt. Zudem sei genau vorgeschrieben, was man einreichen müsse, wenn man so ein Planänderungsverfahren starten wolle. "Das haben wir gemacht und die Unterlagen sind von der Landesdirektion als vollständig bewertet worden", sagt Schuhart.