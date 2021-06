Unterlagen liegen für einen Monat aus

Die Planungsunterlagen werden vom 28. Juni bis 27. Juli in den Gemeindeverwaltungen ausgelegt und können mit Termin auch in der Landesdirektion und am Flughafen eingesehen werden. Außerdem kann man die Unterlagen im Internet auf der Seite der Landesdirektion Sachsen und im UVP-Portal der Länder ansehen.

Neue Einwendungen können dann bis einschließlich 27. August 2021 an Städte und Gemeinden, die an der Auslegung beteiligt sind, oder an die Landesdirektion Sachsen geschickt werden.

Grüne begrüßen erneute Bürgerbeteiligung

Die Grünen im Sächsischen Landtag begrüßen die erneute Bürgerbeteiligung an den Ausbauplänen des Flughafens. Gerhard Liebscher, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion, sprach von einem "wichtigen Zeichen", dass die Interessen der Bürger ernstgenommen würden. Die Grünen hätten betont, dass die Umstände der Pandemie eine Beteiligung erschwert hatten und sich deshalb an die Landesdirektion gewandt, so Liebscher am Mittwoch in einer Pressemitteilung.