Flughafen kassiert täglich vierstellige Parkgebühren von russischem Flugzeugeigentümer.

Deutsche Frachtgesellschaft ist insolvent wegen Russland-Sanktionen.

Die Zukunft der gestrandeten Antonovs ist ungeklärt.

Die drei in Leipzig/Halle gestrandeten Antonovs AN 124 der russischen Volga-Dnepr-Gruppe bringen dem Flughafen trotz gekappter Kontakte zu Russland zuverlässig Parkgebühren. Weil die Frachtmaschinen wegen EU-Sanktionen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine nicht abheben, werden nach der Entgeltordnung des Flughafens Abstellgebühren fällig.

Die Parkgebühren für die drei russischen AN 124 werden erhoben und durch den Betreiber auch beglichen. Pressesprecher Flughafen Leipzig/Halle

Regulär gut 1.000 Euro pro Tag für Frachter fällig

Ein Sprecher des Flughafens teilte auf Anfrage mit: "Die Parkgebühren für die drei russischen AN 124 werden erhoben und durch den Betreiber auch beglichen." Weitere Maschinen seien nicht betroffen. "Zur Höhe der Gebühren machen wir keine Angaben und bitten hierfür um Verständnis", erklärte der Sprecher des Flughafenbetreibers in öffentlicher Hand weiter.

Laut Entgeltordnung werden Parkgebühren fällig, wenn ein Flugzeug länger als drei Stunden am Flughafen in Leipzig/Halle am Boden ist. Pro angefangenen 24 Stunden bekommen Betreiber der Maschinen dann 2,67 Euro je Tonne maximaler Startmasse (MTOW) in Rechnung gestellt. Volga-Dnepr gibt das zulässige maximale Abfluggewicht seiner Antonows je nach Ausführung mit 392 bis 402 Tonnen an. Die Zukunft der gestrandeten Maschinen ist weiterhin unklar. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Damit kostet das Parken einer Antonow regulär bis zu 1.073 Euro je Tag. Allerdings sind Ausnahmen möglich. So heißt es in der Entgeltordnung des Flughafens Leipzig/Halle: "Für die Abstellung von Luftfahrzeugen, die voraussichtlich eine Dauer von mehr als 30 aufeinander folgenden Tagen umfasst, kann zwischen den Luftfahrzeughaltern und dem Flughafen vor Beginn der Abstellung ein Mietvertrag geschlossen werden." Ferner könnten in "Havariefällen (...) gesonderte Vereinbarungen mit dem Flughafen" getroffen werden.

Westliche Aktivitäten von Volga-Dnepr ruhen mit ungewisser Zukunft

Als Folge der Russland-Sanktionen ist die in Schkeuditz ansässige Cargologic Germany inzwischen insolvent. Sie war seit 2019 mit bis zu vier Boeing 737-Frachtern unterwegs und Anfang März mit einem behördlichen Flugverbot belegt worden. Cargologic war eine deutsche Frachtgesellschaft mit einem russischem Mehrheitseigner, der Anfang der 1990er- Jahre auch die Volga-Dnepr-Gruppe gegründet hatte. Ehemalige Frachter des sowjetischen Militärs wurden fortan für zivile Transporte weltweit eingesetzt.