Die Löhne der Beschäftigten befänden sich schon am untersten Niveau. So verdiene ein Mitarbeiter beim Bodenverkehr am Flughafen Leipzig/Halle 20 bis 30 Prozent weniger als am Flughafen Berlin (BER). Zudem wird es laut Verdi zu Arbeitsverdichtung kommen und kurzfristige Dienstplanänderungen werden die Regel sein, so die Befürchtungen. Verdi und die Betreibergesellschaft der Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden befinden sich seit Dezember in Tarifverhandlungen.