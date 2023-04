Bei Traumwetter hat der Airbus 380 am Sonnabend über dem Flughafen Leipzig/Halle seine Runden gedreht.

An der Aussichtsplattform und am Besucherhügel fanden sich viele Schaulustige ein.

Sollte das Wetter passen, kommt die Maschine Ende April zum nächsten Training vorbei.

Am Sonnabend hat das weltgrößte Passagierflugzeug A380 aus der Lufthansa-Flotte Trainingsflüge am Flughafen Leipzig/Halle absolviert. Der Flieger war am Morgen in München gestartet und übte über mehrere Stunden das sogenannte Touch-and-Go-Manöver. Nach Angaben der Lufthansa flog die Maschine am Nachmittag wieder zurück nach München, wo sie kurz nach 14 Uhr landete. Wie Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart im Vorfeld mitteilte, müssen die Crews vor dem Linien-Neustart des A380 ein umfassendes Trainingsprogramm absolvieren.

Lufthansa: Wiederbelebung des Airbus

Der Airbus A380 war während der Pandemie-Zeit ausgemustert worden. Im vergangenen Jahr hatte die Lufthansa jedoch entschieden, den Airbus A380 zu reaktivieren. Gründe seien nach eigenen Angaben die stark gestiegene Nachfrage nach Flugtickets und die verzögerte Auslieferung bestellter Flugzeuge. Ab 1. Juni soll der A380 wieder regelmäßig in die USA fliegen - allerdings von München und nicht von Leipzig/Halle.

A380-Training zieht Flugbegeisterte an

Flugzeugschaulustige - sogenannte Planespotter - hatten sich am Sonnabend an mehreren Orten versammelt, um die vielfachen Start-und-Lande-Manöver zu beobachten. Eine Familie aus Chemnitz hat sich auf der Aussichtsplattform des Flughafens eingefunden. Sie waren gerade auf Wochenendurlaub in Grimma und hörten vom geplanten Besuch des A380.