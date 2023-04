Am Sonnabend hat das weltgrößte Passagierflugzeug A380 aus der Lufthansa-Flotte Trainingsflüge am Flughafen Leipzig/Halle absolviert. Der Flieger war am Morgen in München gestartet und übte über mehrere Stunden das sogenannte Touch-and-Go-Manöver. Nach Angaben der Lufthansa flog die Maschine am Nachmittag wieder zurück nach München, wo sie kurz nach 14 Uhr landete. Wie Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart im Vorfeld mitteilte, müssen die Crews vor dem Linien-Neustart des A380 ein umfassendes Trainingsprogramm absolvieren.