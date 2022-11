MDR-Intendatin Karola Wille soll im Betrugsprozess gegen den Ex-MDR-Unterhaltungschef Udo Foht als Zeugin aussagen. Das teilte das Landgericht Leipzig mit. Geplant sei, Frau Wille am nächsten Verhandlungstermin am 9. Dezember als Zeugin zu hören, hieß es vom vorsitzenden Richter. Karola Wille war in der Zeit, um die es beim Foht-Prozess geht (2006 bis 2011), juristische Direktorin beim Mitteldeutschen Rundfunk gewesen.