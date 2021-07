Hebammen dürfen fast alle Vorsorgeuntersuchungen durchführen

Dabei dürfen Hebamme auch Bluttest durchführen, um mögliche Komplikationen zu erkennen. "Sobald irgendwelche Patholgien auftreten, oder wir in der Vorsorge feststellen, es stimmt irgendwas nicht, sind wir immer in der Pflicht an die Ärztinnen mit zu überweisen und mit ins Boot zu holen", sagt Hebamme Quosh. Dennoch schränkt die Mutterschaftsrichtlinie die Wahlfreit der Frauen ein.

"Die Mutterschaftsrichtlinie zu überarbeiten wäre auf jeden Fall eine Forderung", sagt Thomas Altgeld. Er setzt sich im Rahmen einer Initiative des Gesundheitsministeriums für eine bessere Situation der Schwangeren ein. Es gehe ihm darum zu sagen, dass es "teilweise Routinen sind, die eben auch noch aus dem Beginn des Jahrtausends oder noch älter sind". Deswegen gebe es in Deutschland auch "eine überdurchschnittliche Behandlungsquote in der Schwangerschaft" im Vergleich zu anderen Ländern. Es sollte daher geschaut werden, was ist wirklich notwendig.

Vor allem, weil wir ja bei einer relativ teuren Versorgung in diesem System keinen überdurchschnittlichen gesundheitlichen Outcome haben. Thomas Altgeld

Vorsorge für Schwangere: Hohe Ausgaben, keine Vorteile?

Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die Schwangerenvorsorge in Deutschland ist in den letzten fünf Jahren um 14 Prozent gestiegen – ohne positive Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Denn die Frühgeburtenrate ist in den vergangenen zehn Jahren gleich hoch geblieben. Denn mit etwa acht Prozent liegt Deutschland im europaweiten Vergleich auf den hinteren Plätzen. Dennoch sieht das Bundesgesundheitsministerium keinen Handlungsbedarf, wie auf Anfrage von MDR exakt mitgeteilt wird.

So müssen viele Schwangere weiter einmal im Monat zum Arzt gehen, obwohl sie gesund sind. Ihre Hebamme dürfen sie in der Vorsorge nur zusätzlich sehen. Anne Peinze hat schließlich eine Ärztin gefunden, bei der sie nur für die Ultraschalluntersuchungen war: "Ich entscheide, was gut ist, wo ich mich wohlfühle." Da wolle sie sich nicht reinreden lassen. Ihr Kind ist inzwischen übrigens vier Monate alt.