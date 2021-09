Ein letztes Mal noch ins Freibad in diesem Jahr: Im Schreberbad in Leipzig geht das bis Freitag.

Ein letztes Mal noch ins Freibad in diesem Jahr: Im Schreberbad in Leipzig geht das bis Freitag. Bildrechte: dpa

Das Leipziger Schreberbad hat seine Saison noch einmal verlängert. Wegen des schönen Wetters bleibt das Bad noch bis Freitag, den 10. September, täglich von 11 bis 19 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das teilte die Leipziger Sportbäder GmbH am Montag mit. Dies sei jedoch das einzige Freibad. Es haben zudem alle Schwimmhallen und Saunen in Leipzig wieder planmäßig geöffnet, hieß es weiter.

In Chemnitz ist die Freibad-Saison damit nun endgültig beendet für dieses Jahr, teilte Stadtsprecher Matthias Nowak auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Matthias Waurick von der Dresdner Bäder GmbH erklärte bereits am Freitag, dass der 5. September definitiv der letzte Tag für die Dresdner Freibäder und Badestellen war. "Unsere Mitarbeiter werden wieder in den Schwimmhallen benötigt. Deshalb müssen wir den Freibädern leider ade sagen", sagte Waurick.