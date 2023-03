Frühlingsanfang Mit der Zungentrommel im Clara-Park in Leipzig meditieren

Hauptinhalt

Wegen der milden Temperaturen am Wochenende waren die Parks gut besucht. Doch es gab auch durchwachsene Wetterphasen und das hat wohl den ein oder anderen Plan durchkreuzt. Zumindest ist es MDR SACHSEN-Reporterin Sina Meißgeier so ergangen. Sie wollte die erste Wärme des Jahres für eine Begegnung mit sich selbst nutzen und im Park Meditationstrommel spielen. Doch am Sonntag kamen frischer Wind und Regen und versuchten ihr Experiment zu stören.