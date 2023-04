Am Leipziger Hauptbahnhof sind im vergangenen Jahr rund 6.000 Fundsachen abgegeben worden. Wie eine Bahn-Sprecherin sagte, gingen etwa 4.700 davon an die Besitzer zurück. Fundsachen, bei denen innerhalb von vier Wochen kein Eigentümer ermittelt werden konnte, wurden zur Versteigerung an das zentrale Fundbüro in Wuppertal überstellt. Anschließend werden sie entsorgt oder versteigert.