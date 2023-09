Den gab es schon zu Ostzeiten. Da war es schon schlimm zwischen Lok und Chemie oder Dynamo und Leipzig. Man sollte aber diese Sachen langsam mal nach so vielen Jahren zur Seite legen. Es geht um sportliche Vergleiche und nicht darum, wer den größten Böller oder das größte Gewaltpotenzial hat. Das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Das möchten auch die Leute nicht mehr in den Stadien sehen. Die möchten friedlich in Familie hingehen können, ohne Angst zu haben, dass was passiert. Es gab auch Balljungen mit neun Jahren da unten. Hätte es so einen getroffen ... Würde ein Vater sein eigenes Kind verstümmeln? Bestimmt nicht. Das ist das, was ich nicht verstehe.