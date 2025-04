Im vergangenem Jahr kamen mehr als 14.500 Menschen, Projektdirektor Constantin Strobel kann sich vorstellen, die Besucherzahl in diesem Jahr noch mal zu toppen. Was das für Leute sind? "Ganz normale Menschen, wie du und ich - sogar Familien", sagt Strobel MDR SACHSEN.

Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Freitag haben sich Fans auf der nach Veranstalterangaben größten Lan-Party in der deutschsprachigen Region bereits am Donnerstagabend versammelt. Mit mehr als 2.100 Teilnehmenden habe sich dafür eine Rekordzahl angemeldet, heiß es. 60 Kilometer Kabel seien dafür verlegt worden.

"Das ist so ein bisschen wie ein großes Ferienlager mit ganz vielen Leuten und das macht sehr viel Spaß", erzählt Gamerin Julien MDR SACHSEN. Gemeinsam mit anderen Spiele wie "Just Dance" zu spielen, fühle sich im echten Leben noch mal viel besser an, als nur wie sonst über das Internet, erzählt sie.

Turniere oder einfach nur spielen

Auf der LAN-Party neben der Messe werden Turniere gespielt, erzählt Projektdirektor Constantin Schreiber - zum Beispiel in Spielen wie "Counter Strike", ein strategisches Ego-Shooter-Spiel, bei dem Teams als Terroristen oder als Anti-Terroreinheit gegeneinander antreten, oder "Rocket League", bei dem ein großer Ball mit Hilfe eines Autos in das gegenerische Tor befördert werden muss. Dafür sitzen die Gamerinnen und Gamer in einer Halle im schummrigen Licht in langen Reihen nebeneinander und gehen ihrem Hobby nach.

Wer nicht an den Turnieren teilnimmt, hat oft schon lange im Vorfeld überlegt, welche Spiele in diesen Tagen in Leipzig gespielt werden. Yannik und Julian haben sich dafür extra eine Exceltabelle angelegt. Ganz oben auf der Liste stehe bei ihnen "Civilisation 7" - ein Spiel bei dem der Spieler eine Zivilisation von der Antike bis in die Neuzeit führt, neue Technologien erforscht, Städte gründet und Kriege führt. Aber auch einige Partygames seinen in ihrer Auswahl.

Energy-Drinks und Luftmatrazen

Einige Gamer und Gamerinnen übernachten auf Luftmatrazen und schlafen in Schlafsäcken neben ihren Computern, wie Yannik und Julian MDR SACHSEN erzählen. "Man will die Zeit so gut es geht ausnutzen", sagt Yannik, der nachts mit Ohrenstöpsel und Schlafmaske versucht, etwas Ruhe zu finden.

Gamer Denny Spitzer zieht es vor, im Hotel zu schlafen. Wie die meisten Gamer und Gamerinnen, die bei der LAN-Party mitmachen, hat er seine eigene Technik mitgebracht: "Computer, Monitor, Tastatur, Maus und außerdem Verpflegung und Energy-Drinks" erzählt Gamer Denny Spitzer MDR SACHSEN.

Meet and Greet mit Computer-Spiel-Stars

Gamerin Mai ist extra aus Thüringen angereist. Für sie bedeuten Computerspiele in erster Linie Entspannung nach der Arbeit. Zur Caggtus ist sie vor allem gekommen, um einige der bekannten Gaming-Influencer mal in echt zu sehen, die sie von der Streaming-Plattform Twich her kennt. Zu Gast sind unter anderem Creators wie LeFloid, Benx, AwesomeElina und Baso.

Gaming-Festival dauert noch bis Sonntag

Während einige gemeinsam mit Freunden anreisen, haben andere im echten Leben nicht viel miteinander zu tun, wie Heidi und Chrissi: "Wir wohnen fünf Stunden voneinander entfernt. Wir treffen uns eigentlich nur hier. Aber einmal im Jahr ist Heidi meine Caggtus-Parnterin", erzählt Chrissi.

Auf dem Gaming-Festival spielen sie gemeinsam das Spiel "Path of Exile 2", bei dem sie sich eine Welt voller Monster, wilder Tiere und Gegner schlagen müssen. Anders als die meisten hat sich Chrissi das Equipment vor Ort geliehen. "Weil mein PC zuhause etwas älter ist und ich mal dieses High-End-Feeling spüren wollte. Hab ich auch nicht bereut bis jetzt."