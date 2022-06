Zum Abschluss ihres außerordentlichen Gewerkschaftstreffens in Leipzig hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine sozialere Verteilung von Bildungsmitteln gefordert. GEW-Vorsitzende Maike Finnern sagte, man müsse dafür sorgen, dass Gelder vor allem in sozial schwachen Gebieten ankommen.

So erhalte etwa ein Kind in Bayern für ein digitales Endgerät 910 Euro und eines in Bremen lediglich 228 Euro, im Bundesdurchschnitt sind es 428 Euro. Der Königsteiner Schlüssel richte sich lediglich nach dem Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl eines Bundeslandes und nicht nach sozialen Kriterien, betonte Finnern. "Wir fordern eine alternative Betrachtung mit Blick auf die Finanzleistung und den Bildungsstand der Menschen in den Bundesländern."