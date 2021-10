Wie die "Bild am Sonntag" und die "Leipziger Volkszeitung" berichten, legten Videoaufnahmen von Überwachungskameras den Schluss nahe, dass Ofarim am Abend des 04. Oktober gar keine Kette mit Davidsstern getragen hat. Der "Bild" lägen entsprechende Aufnahmen vor.



Auch die "Leipziger Volkszeitung" berichtet unter Berufung auf Ermittlerkreise, dass die Auswertungen der Überwachungskameras aus der Lobby des Hotels möglicherweise zu diesem Schluss kämen.



Die "BamS" zitiert außerdem die Polizei, die inzwischen "ernst zu nehmende Zweifel" am ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse habe.