Das Areal soll also nicht nur für die Bergsportler, sondern allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Und die Natur dort ist gewaltig. In den letzten Jahren haben sich in dem ehemaligen Steinbruch über 250 Tier- und Pflanzenarten angesiedelt. Uhu, Mehlschwalbe, Mopsfledermaus und Knoblauchkröte fühlen sich wohl, während in der Wand des Steinbruchs geklettert wird. Der Holzberg gilt als einer der artenreichsten Plätze in der gesamten Leipziger Region.