In Naundorf bei Leipzig ist am Donnerstag ein Mitarbeiter des Ordnungsamts leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann mit einem Kollegen bei einer Geschwindigkeitsmessung im Einsatz. Als die beiden die Anlage am Abend abbauen wollten, habe sie ein 32 Jahre alter Mann mit einem Baseballschläger angegriffen und beleidigt.